La cultura se moviliza en plaza Independencia en repudio a la Ley Ómnibus

Que no se piense a la cultura como algo integral, expresión de los pueblos y sus intereses inmateriales, podría ser entendido a partir de la filosofía del nuevo Gobierno. Pero que el subsecretario de Cultura de la Nación, el músico santiagueño Iván Camaño, haya anunciado en la reunión que mantuvo con el vicegobernador de la provincia Miguel Acevedo, la semana pasada, que es probable abrir un mercado de artesanías con China indica un desconocimiento de la situación. Más allá de los dichos de Milei y de su canciller Diana Mondino en contra del gigante asiático, con el intento de reducir al mínimo los contactos, hacer pie en ese país con esa clase de productos es impensable por un problema de escala productiva: no se podrá hacer la cantidad que se demande. Y esto no es una afirmación falaz: durante la gestión de José Alperovich hubo visitas comerciales a Europa y a Asia con buenos resultados de contacto, pero que no se consumaron cuando llegaron los pedidos concretos, de muchísimas más unidades que las que se podían hacer en las plantas locales (por ejemplo, de puertas y muebles de madera, ya no hablamos de artesanías manuales).