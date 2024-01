Son tres: Israel, Hamas y Al-Fatah (Ex OLP)

Declaración “Balfour”

En un difundido texto del ministro de Exteriores de Gran Bretaña, Arthur Balfour, en la nota dirigida a Lionel W. Rothschild, líder de los judios británicos, encontramos un párrafo de notable trascendencia y actualidad. “El Gobiertno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país”. En rigor, si la Declaración de Independencia cita como fundamento a la Declaración Balfour, esta debe satisfacerse en toda la gestión del nuevo Estado. No se hizo nunca, hasta ahora.