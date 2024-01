Reformar no es lo mismo que deformar

Que los partidos definan en internas cerradas sus candidatos es un postulado que se agotó en la década de los 80. En esa década se celebraron las dos últimas grandes internas: la de la UCR, en 1983 (Alfonsín vs. De la Rúa); y la del PJ, en 1988 (Menem vs. Cafiero). Todo lo que vino después fueron acuerdos de cúpula para “arreglar” por “consenso” las candidaturas. Y cuando no se pudo, “acordar”, no hubo comicios internos, sino adefesios como los de 2003: el peronismo presentó tres candidatos a Presidente (Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá y Néstor Kirchner) en simultáneo.