La distopía y la esperanza, según Juan Solá

Lejos del breve coloquialismo instagramer de "Esquelas" (Editorial Sudestada, 2019), donde una militancia sentimental se hacía fraseo digno de graffiti popular ("Sonría, aunque no lo estén filmando", "Qué importa cuánto dure mientras que sea hermoso", "Cuando no sepas si reír o llorar es porque hay que luchar", entre otros), los poemas de "Hombre" responden a otro tipo de atmósfera política (además, son más extensos): la anécdota personal o la frase de ocasión no son el motor de toda identificación poética, sino la concatenación de imágenes que ya no son vaticinios aciagos propios de la visión catastrófica del futuro en el imaginario promedio, ahora dispuestas al análisis de la extimidad. "Hombre" no tiene por objetivo instalar directrices motivacionales de un solo verso, sino problematizar sobre los tópicos universales desde la desmitificación del presente: derriba los costumbrismos positivos de la ecología escolar, y propone nuevas aproximaciones al lenguaje de la naturaleza, la flora y la fauna, y las geolocalizaciones en donde se hace literatura.