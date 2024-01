Guillermo Francos arremetió contra la oposición: "Si el debate lleva todo el año, nadie invertirá"

Mientras las primeras decisiones del Gobierno de Milei comienzan a golpear los bolsillos de los argentinos y las inversiones extranjeras no aparecen, Francos se sumó a las críticas a la cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que suspende las reformas laborales del DNU: “No me sorprendió, no me parece razonable ni lógico, quienes resuelven temas judiciales de esta manera no se hacen cargo de la situación que vive el país”.