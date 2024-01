¿Qué pasa si el Congreso o la Justicia finalmente rechazan el DNU del Gobierno?

- Cada vez que el Presidente emite un DNU, el jefe de Gabinete debe enviarlo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que funciona desde 2006 en el ámbito del Congreso y la componen miembros de las dos cámaras (ocho senadores y ocho diputados). La Comisión Bicameral aún no está conformada. La vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, deberán oficializar la designación de los 16 miembros. Luego de que esta comisión emita dictamen, el DNU debe ser tratado por el pleno de las dos cámaras. Mientras se lleva a cabo este proceso, el decreto continúa vigente. Sin embargo, “vencido el plazo anterior sin que la Comisión Bicameral haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto”, sostiene la Ley 26.122. Esto quiere decir que si, vencido el plazo, no lo trata la Comisión, de todas formas lo deberá tratar las Cámaras de Diputados y de Senadores. El DNU entra inmediatamente en vigencia y dura hasta tanto no sea rechazado por las dos cámaras del Congreso.