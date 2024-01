Prepagas locales no reajustarán cuotas al 40%

Contrastando una vez más con los manejos de otros prestadores de servicio, Koltan apuntó contra los “planes low cost” que surgen como alternativas para evitar un éxodo masivo de beneficiarios. “Todas las empresas que armaron planes de atención parcial sufrieron un revés judicial” afirmó. Siguiendo esa misma línea, el Presidente de la Cámara de Prepagas Provinciales justificó que dicho sistema “no se puede aplicar”, debido a que no se encuentra en vigencia; los planes de atención parcial, caracterizados por brindar un servicio acotado para mantener un mismo precio, no puede regir de manera formal sin ser contemplados y establecidos legalmente por la Superintendencia de Seguros de Salud. También alertó con las posibles consecuencias que puede desatar el hecho de “dejar todo en manos del mercado”, aludiendo a que “aquellos que emigren hacia la salud publica” pueden colapsar el sistema. “El equilibrio para defender y garantizar el derecho a la salud lo vamos a encontrar con los prestadores de salud, la industria farmacéutica -que son los que mayor impacto tienen sobre los costos de salud- y con nuestros afiliados para actuar racionalmente; sin abusos ni excesos”, sostuvo el dirigente. Koltan se aferra a la idea de que “un buen sistema de salud no puede funcionar sin intervención estatal”, viendo al Estado como “regulador indispensable de las asimetrías entre el área pública, privada y los seguros sociales”. Finalmente, aclaró que, desde su perspectiva “en salud no existe el mercado”, siendo los profesionales los actores que distorsionan la libre oferta y demanda. “El medico indica, prescribe y hace el seguimiento del paciente”, sentenció.