Una protesta de organizaciones sociales obligó a vallar el hotel donde se aloja Javier Milei

La demanda no es nueva, incluso las organizaciones sociales ya realizaron rondas simbólicas en las puertas de la cartera a finales del diciembre a modo de reclamo. Al respecto, Norma Morales, coordinadora nacional de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la UTEP afirmó: "Vamos a seguir con nuestras compañeras cocineras mostrando las ollas vacías porque este ajuste es criminal, la inflación galopante no tiene límites y el hambre no espera".