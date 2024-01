Estremecedor relato de una rehén de Hamás: contó por qué su captor no abusó de ella

El motivo por el que el captor de Hamás no la violó

Sobre el motivo por el cual su captor no la violó, Mia Schem añadió que la presencia de su esposa en la casa la había tranquilizado, aunque la mujer la trataba con hostilidad. "Ella estaba fuera de la habitación con los niños. Esa fue la única razón por la que no me violó".