Un tucumano ganó su primer punto ATP y marcó el comienzo de su trayectoria en el tenis profesional

“Era uno de los objetivos (jugar GS). Clasifiqué para el Australian Open, pero no fui porque justo coincidía con la pretemporada. Me di el lujo de ir a jugar cinco, seis semanas a Europa, que fue una experiencia única, y ni hablar de Roland Garros. Fue una experiencia increíble, estar ahí con todos los grandes, comiendo, entrenando en el mismo lugar, viéndolos, los estadios llenos. Es una sensación inexplicable”, reflexionó Gonzalo. En su paso por el abierto parisino, logró un triunfo en primera ronda de la qualy, pero en el duelo por el acceso al cuadro principal, no pudo con el italiano Gabriele Vulpitta.