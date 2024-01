Tres hombres fueron imputados porque habrían intentado sustraer una moto en el parque 9 de Julio

Luego de escuchar la acusación en su contra, los imputados dieron su versión de los hechos. “Estábamos sentados en el lago, tomando vino. Cuando salimos a caminar vi que había una moto parecida a la que le sacaron a mi hermano hace dos semanas. Le pregunté a la gente que estaba ahí si sabían de quién era y me dijeron que no. Cuando se acercó el chico (dueño) le pregunté si podía verla porque la de mi hermano tenía una marca, él dijo que no, se subió y se fue. En ningún momento lo amenazamos”, dijo López, y los dos acusados coincidieron. “El cuchillo lo teníamos porque estábamos tomando y era para el hielo, pero no lo usamos, estaba en la mochila”, agregó Vázquez.