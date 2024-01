Bulldicus: la fusión triunfante dominó el CrossFit nacional

En tanto, que Pece reconoce que en más de una ocasión pensó en tirar la toalla dentro del circuito competitivo. “Muchas veces los resultados no me acompañaban. Pero en 2020, el único año que no competí, me sentí muy vacío. Era como que no tenía objetivos ni nada. Por eso, a partir de ahí vi a cada competencia como una meta a corto plazo”, dice, antes de advertir que todavía tiene un sueño pendiente dentro de la disciplina. “Quiero llegar a los CrossFit Games, una competencia a la que van los mejores del mundo. Es dificilísimo entrar, tanto en categorías individuales como las de equipos. Pero espero lograrlo. Ese es mi objetivo a largo plazo”, concluye.