Las sorprendentes revelaciones de Matías Alé sobre su relación con Graciela Alfano

Dicho eso, Alé sumó: "Tenemos una relación lindísima. Pero no sé si (Graciela Alfano) está en pareja o no... No la vamos a comprometer...”. No obstante, cuando le dijeron que lo más probable es que Graciela no esté en pareja ya que al menos públicamente, no se ha mostrado con nadie, Matías Alé tomó coraje y blanqueó lo que le está sucediendo.