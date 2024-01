La risa puede salvarnos en tiempos de crisis

Si el arte salva efectivamente es porque existe una necesidad, una emergencia, un faltante. Los síntomas condicen con la crisis de nuestro país desde hace rato, pero todos recrudecidos en el 2023. Argentina atraviesa una realidad económica y social compleja. La inflación escaló alto y para muchos es difícil acceder hasta a los alimentos de básica necesidad. Además, los números de la pobreza incrementaron varios puntos. Con ese panorama, durante el 2023 año, los motivos para sonreír no sobraron. En ese contexto, no parece casualidad que la escena teatral de la provincia haya sido dominada en buena parte por comedias. Quizás haya que preguntarse aquí entonces si es que la risa salva, pero si tratáramos de responder a esto también, puede que la cadena de interrogantes no termine más.