Créditos Anses: el Gobierno suspendió las líneas de préstamo para jubilados y trabajadores

En tanto, los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) estaban habilitados a acceder a préstamos de hasta 600 mil pesos; y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM, a financiamiento de hasta $250.000, todos con una TNA de 29%, también en 24, 36 o 48 cuotas. Esto último lo habían anunciado el ex ministro de Economía y ex candidato a presidente Sergio Massa, días antes del balotaje.