Adiós al año de los papelones tucumanos en materia electoral

Manzur planteó que la Constitución tucumana no prohibía explícitamente su candidatura a vice, de modo que había un vacío jurídico que terminaba discriminándolo: sin que hubiera una norma que lo vedara, era el único tucumano que no podía ser candidato a vicegobernador. La Corte local aceptó el argumento. Alfaro, en cambio, pautó que aquello de que “lo que no está prohibido está permitido” opera sólo en términos de derechos individuales, no de privilegios. Si un privilegio -como la reelección- no está normado, no se puede gozar de él. La Corte nacional validó este planteo. Y advirtió que el enroque de fórmulas era una trampa contra la periodicidad de los mandatos.