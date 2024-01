Tres diputados tucumanos reflexionan sobre la catástrofe social a la que aludió Milei

Respecto de la particular frase del Presidente, el ex senador dijo: “Las calamidades bíblicas; Sodoma y Gomorra, las 10 plagas de Egipto, la destrucción de Amelek, solo suceden y se justifican por una autoridad omnisciente con líderes de la talla de Abraham, Samuel o Moisés. La peor calamidad autoinflingida por este Gobierno es dividir a los argentinos otra vez”. “Nadie se salvará solo en nuestro país, necesitamos consensos amplios, no soluciones mesiánicas de falsos mesías”.