"Maravilla" Martínez, sus experiencias con ovnis y el día que su mamá habló con un extraterrestre

"Maravilla" Martínez reveló cómo fue el encuentro de su mamá con un ovni

Eso no es todo, sino que también confesó sobre un particular encuentro entre su madre y un extraterrestre en Capilla del Monte: “Tuvo un contacto. Esto que digo es raro. Ella fue una persona absolutamente distinta desde ese momento en adelante, desde 2014 en adelante. Tuvo una conversación como de cinco, diez, tres minutos, no sé. Lo último que le dijeron es 'vos tenés que ser feliz, ahora vas a ser feliz'”.