El accidente ferroviario que enlutó Año Nuevo

Es una mañana cualquiera en el Cementerio del Norte. Todo está en silencio y en calma, como siempre. Algunos familiares renuevan las flores de sus difuntos y otros curiosos (me incluyo) recorren los pasillos del enorme camposanto. En medio de toda esa inmensidad, hay algo que llama la atención. Se trata de un mausoleo, de esos un poco descuidados, a los que probablemente no se le presta demasiada atención. Pero hay un detalle que sorprende. Hablamos de una placa, blanca y negra. Parece recién colocada, y eso es lo más sospechoso. ¿En un lugar tan descuidado se pone una placa nueva? Al acercarnos, vemos la fecha: data de 1924. ¡Y está en perfectas condiciones! Pero eso no es lo más peculiar: el mármol es un homenaje a Abelardo Pacheco, “fallecido el 31 de diciembre de 1923 en la explosión de la locomotora N°838 en la Curva de los Vegas”, según reza el recuerdo. ¿Una locomotora explotó en Tafí Viejo?