En el mercado de pases de Atlético y San Martín está el secreto para hacer una buena campaña

En 25 de Mayo y Chile, tras haberse quedado en 2022 a las puertas de una clasificación a copas internacionales, habían decidido subir la apuesta. “Queremos pelear cosas importantes”, habían asegurado. Sin embargo, la contratación de refuerzos no tuvo la misma sintonía y el Atlético liderado por Lucas Pusineri comenzó a complicarse con el descenso. Así, el entrenador ex Independiente debió dejar el cargo. Llegaron Favio Orsi y Sergio Gómez, el equipo se acomodó, pero no le alcanzó para volver a los torneos internacionales.