Pobreza infantil: entre un presente que duele y un futuro desalentador

Cuando se habla de pobreza, la mayoría suele pensar inmediatamente en la comida: el pobre no come o, en todo caso, se alimenta mal, porque el escaso dinero con el que cuenta no le alcanza para abarcar en su dieta la pirámide nutricional. Pero la pobreza abarca una multiplicidad de otros aspectos, muchos de los cuales no se advierten sino hasta que aparecen sus consecuencias, a futuro. Entre otros, la falta de vivienda y el hacinamiento, la mala calidad de salud y la insuficiente o nula educación. En particular, las últimas dos impactan con más fuerza cuanto más joven es la persona que sufre la pobreza. En ese sentido, la Argentina, en general, y Tucumán, en particular, ostentan un panorama desolador y sombrío para las próximas décadas.