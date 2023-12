Cartas de lectores VII: Turno noche, en incertidumbre

Soy papá de alumnos de la escuela Técnica Rafael Marino de Tafí Viejo. Al querer inscribir otro hijo en el primer año turno noche me comunican que no saben si dicho turno abrirá sus puertas a los aspirantes inscriptos. Al ahondar en la investigación me doy con la sorpresa de que, según los profesores, el Ministerio de Educación no tomó una decisión al respecto. Vale resaltar que el anterior ministro y la Dirección de Escuelas Secundarias prometieron que dicho turno no se tocaría y más aún se formalizaría su horario para evitar trastornos a los alumnos y padres. Pido a la Sra. ministra de Educación que tome conocimiento de lo que sucede en dicho establecimiento escolar y que respete la palabra empeñada por la gestión anterior. Solicito también hacer relevamiento de materias que aún no cuentan con profesores y buscar una solución ahora, antes de que comience el ciclo lectivo 2024.