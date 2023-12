Según el ADN, el cuerpo hallado en Famaillá sería el del guardiacárcel

La mujer se mostró dolida por el hecho de que no le hayan dejado ver el cuerpo al momento del hallazgo (fuentes judiciales explicaron que eso se debió a que no había posibilidad de que fuera reconocido a simple vista). “Desde el primer momento actuaron mal ¿por qué no nos dejaron verlo? Nos mostraron unas fotos nada más, y ahí parecía que se trataba de mi hijo, pero no me dejaron constatarlo. Tuvimos que manifestarnos y nos dejaron verlo varios días después para que dejemos de cortar la ruta 38. Ese día me mostraron un cuerpo que no coincidía con la fisonomía de Nicolás. No era él, el rostro podía apreciarse y no eran sus rasgos”, aseveró.