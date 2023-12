Deberá realizar tareas comunitarias por amenazas de bomba a los colegios Santa Rosa y Las Colinas

Esper, solicitó la suspensión del juicio a prueba (probation) para su defendido. En su argumentación dijo que “de acuerdo al informe realizado por el MPF, Williams no fue beneficiado con este instituto con anterioridad y no posee causas en trámite ni condenas anteriores” por lo cual podría sostenerse la probation. Además, propuso que Williams sea sometido a medidas de menor intensidad, realizar dos horas semanales de trabajo no remunerado durante año en un comedor comunitario de Catamarca, llamado Por Una Sonrisa, y ofreció un resarcimiento económico de $200.000 para la División de Explosivos de los Bomberos de Tucumán.