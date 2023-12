Carlos Tevez habló la incorporación de Maestro Puch a Independiente: "tiene experiencia en Primera"

Por otro lado, analizó la participación de los surgidos en inferiores en el primer equipo. “Atencio tiene 21 años, no es un juvenil. Quiroga tampoco. Parmo y Santi López tienen 17, sí son juveniles. Hay chicos de la Reserva campeona que no eran juveniles. Hay una controversia con eso. Hay que entender que somos Independiente. No podemos jugar con eso, tenemos que ir a lo seguro”, comentó.