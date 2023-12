“¿Quién dijo que el amor duele?” llega a la Casa del Bicentenario

- Si claro, pero no me dolió el amor, ya que el amor no duele, no debería doler ya que es puro y libre. Si me dolió, es porque existía un poco de egoísmo de mi parte, porque vemos al otro con una pertenencia Esa persona también es libre de elegir. Entonces sí me dolió, pero trabajé mucho en eso. Hoy por hoy entendiendo el verdadero concepto de amor. El amor no me duele, me hace feliz.