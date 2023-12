El mensaje del Gobierno al Congreso: "Deberán elegir entre acompañar lo que votó la gente o seguir obstruyendo"

Al respecto, Adorni explicó que el esquema eliminado se reemplazará por un Sistema Estadístico de Importaciones o SEDI, el cual definió como un "registro estadístico" en el cual "ya no va a haber licencias no automáticas". "Quien decida importar va a poder importar y punto, no va a haber mucha más vuelta burocrática que esa", reiteró.