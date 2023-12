Qué dijo Lilia Lemoine sobre la agresión que sufrió

Qué dijo Lemoine sobre la agresión

Lemoine brindó detalles a través de su cuenta de X, ex Twitter: "Un tipo de más de 1,90 me arrebató el celular a la fuerza (porque ella no lo consiguió) y mientras ambos se daban a la fuga, partió al medio mi herramienta de trabajo; tuvo mala suerte ya que una testigo que llamó al 911 al ver el suceso lo vio cuando lo arrojó a un cantero y me ayudó a recuperar la parte que no se robó que es justamente la que contiene las tarjetas de memoria interna y externa".