Tafí Viejo: 42.000; ¿Gaza? 21.000

Se sabe: la Asamblea General (AG) con sus 193 países miembros, con un voto cada uno, sea una potencia EEUU, Rusia, China, etc. o no, funciona en un sistema democrático. Cada país, un voto, aunque sus resoluciones no son vinculantes. En el Consejo de Seguridad (CS) la democracia está ausente. Ejercen hegemonía los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial (IIGM), que se repartieron el poder en el mundo. Controlan, desde ese lugar, todo lo referido a la “paz y seguridad” en el mundo. Una expresión que se repite muchas veces en el texto de la Carta de la ONU. Las resoluciones del CS son vinculantes pero tienen un “pero” de peso, inadmisible: si sólo uno de los cinco miembros permanentes (EEUU, Reino Unido, Francia, Rusia y China) está en desacuerdo y ejerce el derecho a veto, así sea que la votación sobre un asunto haya obtenido los diez votos de los miembros no permanentes rotativos más los de cuatro miembros permanentes, es decir 14 a 1, la votación se invalida. El fantasma del veto sobrevuela sobre las más trascendentes decisiones debatidas en el CS y –finalmente- le ata las manos al órgano de la ONU que debe velar por “la paz y la seguridad” en el mundo.