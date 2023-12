Estirpe de Procustes

En tercera instancia, el respeto por las atribuciones de cada poder del Estado no es una cuestión procedimental. El Congreso no puede delegar facultades ni el Poder Ejecutivo puede asumir otras funciones que no sean las específicamente previstas por la Constitución. El poder no se pierde: sólo se transfiere. Y si algo hay inadmisible en la historia de este país es la acumulación de poder.