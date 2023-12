Castor, el próximo telescopio espacial

En 2010 la Agencia Espacial Canadiense propuso el proyecto Castor (Cosmological Advanced Survey Telescope for Optical and uv Research). Este es un telescopio espacial que observaría radiación ultravioleta y parte del visible. La radiación ultravioleta es absorbida parcialmente por la atmosfera. Tendrá un espejo primario de un metro de diámetro y la calidad de las imágenes serán similares al del Telescopio Espacial Hubble, pero el campo que podrá observar será bastante más grande. Tendrá dos espejos más para dirigir la radiación hacia los detectores. Es un diseño poco convencional, con el que se eliminarán las deformaciones en la imagen. Su órbita estará a 800 km de la Tierra, dentro de la atmosfera, pero a esa altura no se absorbe tanto la radiación ultravioleta. Es un telescopio pequeño y modesto comparado con el JWST. El proyecto está terminado y se espera lanzarlo en 2029.