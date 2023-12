El camino de Cristian Soria, el alma de Talleres de Tafí Viejo

El plan B de Cristian Soria

Mientras brillaba en el parqué, Soria logró concluir sus estudios como Técnico Radiólogo, siendo un “Plan B” que nunca ejecutó. “Me recibí pero nunca ejercí porque siempre me impresionó ver la sangre y los olores. Hice una pasantía en el Hospital Padilla en la que la pasé muy mal. Sentía que cualquier cosa que hiciera, podía perjudicar a la vida de una persona. No te imaginas lo que es pasar todos los días por una terapia intensiva y ver tanta gente luchando por su vida. No sé si lo llevé al extremo, pero no era para mí”, confiesa, añadiendo que siente que está en deuda con sus padres. “Nunca me dijeron nada, pero siempre tuve la espina de no dedicarme a eso porque ellos hicieron un esfuerzo enorme para que estudié y no lo aproveche”, añade.