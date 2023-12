Doce preguntas y respuestas para entender el DNU de Javier Milei

1- ¿Cuándo empiezan a regir las reformas que dispone el decreto?

El decreto de Javier Milei no especifica cuándo entra en vigencia y se le aplica entonces la regla general, que establece que los decretos presidenciales, como las leyes, si no determinan otro plazo entran en vigencia después del octavo día de su publicación. El decreto se publicó en el Boletín Oficial ayer, 20 de diciembre. La regla del octavo día surge del Código Civil y Comercial (antes Código Civil), que en su artículo 5 dice: “Vigencia. Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen”. La ley que estableció el régimen de los decretos sostiene que tienen “plena vigencia de conformidad a los establecido en el artículo 2° del Código Civil (la ley es previa a la reforma de este código y por eso cita el artículo 2 y no el 5).