Pese a los rumores, Guillermo Acosta dejó en claro su sentimiento por Atlético Tucumán

Poco más de dos horas duró el rumor. Si bien Acosta prefirió no dar declaraciones, en su cuenta de Instagram dejó en claro que esa posibilidad no estuvo ni cerca de darse. El volante posteó una foto del 2017 con la hinchada de fondo y vestido de "decano". A eso le agregó un corazón azul y un dedo índice señalándolo. ¿Clarito, no?