Rosatti habló de los límites para Milei y el protocolo antiprotesta

En referencia al protocolo antipiquete, Rosatti aclaró que “acá normalmente se plantea un conflicto de derechos, ¿no es cierto? A manifestarse y a circular. Bueno, ¿qué es lo que busca un juez? Optimizar los dos derechos. No confrontarlos y que sea de una suma cero o menos cero todavía. Entonces, si usted me dice que un derecho va a anular al otro, hay un ganador y un perdedor. Anular al otro puede decir que nadie se pueda mover, o puede decir, vamos a puntos exagerados, para no expedirse sobre algo, o puede decir que la protesta sea de tres personas, que caminen en fila india. Sin molestar al... Bueno, de tres personas en fila india y doblando… En un carril. Claro. Entonces, uno dice, bueno, me parece que acá o esto no se puede hacer o esto otro no se puede hacer. Habiendo buena voluntad, la compatibilización es posible, prácticamente en todas circunstancias. Pero sobre todo estamos hablando de un derecho a la protesta. en un contexto democrático. Otra cosa sería el derecho de resistencia a la opresión, que está en el artículo 36 de la Constitución, frente a un gobierno de facto. Bueno, ahí sí, no correría esto de la razonabilidad probablemente, el derecho a la revolución, etc”.