El apagón y la crisis energética

Las tres obras de desarrollo de la matriz energética para Tucumán hasta el 2030, anunciadas en septiembre pasado, quedarían suspendidas en virtud de la emergencia económica del país. “El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones cuyo desarrollo aún no haya comenzado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo”, dijo el ministro de Economía nacional en su mensaje.