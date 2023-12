Olvidos bipolares

El kirchnerismo, justamente, ha subrayado impiadosamente esa cuestión. Claro está, no acumulan mucha autoridad moral para cuestionar a ningún gobierno que recién comienza, pero con independencia de quiénes lo dicen, lo cierto es que los contribuyentes sí tienen conciencia de ello. Tal vez no todos registraron el cambio sutil, pero inmenso, del discurso de Milei. En campaña sostenía que el peso de las medidas recaería sobre “la casta política”. Camino al balotaje, comenzó a hablar de “el gasto público”, que inmensamente mayor que “el gasto político”. El 10 de diciembre, en su discurso inaugural, dijo que al ajuste lo iba a pagar “el Estado”. Ahora bien, lo que sí comprenden claramente los ciudadanos es que les toca ajustarse a ellos, pero no a los poderosos.