Mazz Makeup, las tendencias desde Tucumán para el mundo

“Independientemente de donde estés, el ser emprendedor conlleva sacrificio, tiempo, esfuerzo, trabajo, aprender sobre la industria constantemente, armar equipos de trabajo y demás. Siempre decimos que no hay que romantizar el emprender porque no es para todo el mundo en cuanto a lo que se requiere (personalidad, habilidades, etcétera). Pero sí se puede. Desde el inicio nuestra marca estuvo apuntada a ser federal y desembarcar en otras provincias, por lo tanto, no consideramos que sea un impedimento estar en el interior del país”, reflexionan las tucumanas.