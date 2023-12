"Cuando todo está perdido, ¿aparece lo mejor o lo peor del ser humano?"

-La escritura es expresar emociones en palabras. Yo uso la palabra de terapia ‘experienciar’. Yo no podía contar lo de ellos sin aproximarme lo más que podía. Yo no fui sobreviviente, yo no viajé en ese avión y nunca hubiese viajado en ese avión, aunque sabía que estaba la posibilidad. Y eso me pasó de vuelta en la película. Un día, Bayona me lleva al sitio más alto de Sierra Nevada, que estaba como a 3.000 metros de altura y me pregunta: “¿no se parece al Valle de las Lágrimas?”. Y le respondí que se parece porque al oeste hay una gran pared, está el Sosneado al otro lado, pero lo que le falta es la escala. Solo si estás adentro de los Andes la escala te permite la sensación de que es imposible de recrear la sensación de estar solo en el Cosmos. Y tuve que ir en 2006 para sentir esa sensación. Esa sensación de estar solo en el Cosmos es la que te permite hacer tabla rasa con la sociedad que conocés, que es la sociedad del llano, y construir una sociedad nueva, que es la sociedad de la nieve. Construir una sociedad nueva con nuevas reglas, disruptiva, en la que podés decir soy sobreviviente, pero puedo ser combustible mañana. No creo que exista otro lugar en el mundo en el que tengas esa soledad. Ir al lugar es imprescindible para sentir la falta de aire, para sentir que no podés digerir, que todo te funciona mal, el cuerpo. Es desesperante escuchar los aludes de noche. No tiene nada que ver con lo que pasó con ellos en el ‘72 porque yo fui en la ventana en la que se puede ir normalmente que es entre febrero y en algunos días de marzo. Pero me aproximé todo lo que pude para poder plasmar palabras.