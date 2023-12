El Coro de la Facultad de Medicina celebra sus 25 años

- Yo hablaría de diferencia de enfoque. El cantante vocacional parte de un deseo fundado en muchas variables, y no tiene herramientas profesionales para esa actividad. Así, la dirección deberá enfocarse en primer lugar en preparar a ese cantante y luego, a través de un código no formal, a posibilitar la comprensión de una partitura a fin de concretar la ejecución e interpretación de la obra. En el coro profesional la dirección puede enfocarse más en la interpretación. Esto incide, entre otras cosas, en el número de obras que podrá interpretar uno u otro a lo largo de un período. Sin embargo, hay coros vocacionales -me referiré a los constituidos en su mayoría por integrantes no músicos- que logran niveles interpretativos iguales o superiores a los coros profesionales.