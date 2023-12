Desafiando estigmas: mujeres en el deporte abordan abiertamente el impacto del ciclo menstrual

El ciclo menstrual es una parte intrínseca de la vida de las mujeres, y no es sorprendente que afecte su rendimiento deportivo. A medida que el tema se abre paso en las conversaciones sobre el rendimiento atlético, las mujeres comparten sus experiencias, marcando un hito en la normalización de un fenómeno que, durante mucho tiempo, fue relegado al silencio. "Muchas veces me frustro porque siento que tengo poca energía en momentos importantes. Esto no debería pasar, tenemos que poner el foco en el ciclo" afirma Florencia Moreno, jugadora de rugby de Aguará Guazú y del seleccionado nacional.