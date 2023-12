El ajuste y sus memorias

Peor aún: casi nada amortizó de la deuda con el FMI que tomó el macrismo: a julio pasado, la deuda de la Argentina con el FMI era de U$S 43.500 millones. Es decir, se siguen debiendo prácticamente los U$S 44.000 millones que tomó Cambiemos. ¿Por qué? Porque el cuarto gobierno “K”, más que “pagar”, prácticamente todo lo refinanció. La gestión anterior le pagó unos U$S 33.400 millones al FMI (mayormente entre el primer semestre de este año y todo 2022), pero casi todo provino de los desembolsos del FMI en el marco de la renegociación acordada por el gobierno peronista.