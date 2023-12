Solicitan que se enjuicie a un constructor por presunta estafa

“Elevan la causa a juicio con irregularidades. El requerimiento dice hechos ocurridos entre el año 2012 y 2018. ¿Cómo me defiendo ante este hecho? No hay nada claro. De todos los afectados que se mencionan, no sabemos a quién hemos afectado por cada delito. Sabemos que ya ha pasado un tiempo de todo esto y que la gran mayoría de los afectados tiene su situación prescripta. No pido el sobreseimiento, pido que la causa vuelva a la Fiscalía porque no tienen los elementos para acusar y no tengo los elementos para ejercer la defensa como corresponde. Tenemos que hacer las medidas que faltaron y que se manden peritos de ambas partes para analizar el edificio”, argumentó ante el juez Patricio Prado.