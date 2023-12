Copa Argentina: cruces entre Verón y la AFA tras la consagración de Estudiantes

“Hay un deterioro del fútbol en general. No solo desde la organización, sino desde lo económico”, aseguró Verón, en una entrevista con TyC Sports. Según aseguró, eso genera “que no se vea un mejor campeonato”. Pero, más allá de las cuestiones económicas, expresó que son las fallas logísticas y organizacionales las que afectan, en mayor medida, al fútbol argentino. “Estas idas y vueltas, estos contratiempos, no podemos estar esperando una semana antes de jugar una final y no saber el horario o dónde vas a jugar. Ese tipo de cosas habla de lo que vos también mostras para afuera”, subrayó Verón. Lo expresado por el actual dirigente de Estudiantes responde a que la sede para la final de la Copa Argentina, que se jugó en cancha de Lanús, se definió recién una semana antes, aún cuando los finalistas ya habían quedado definidos dos semanas antes.