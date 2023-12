Un ex compañero del “Papu” Gómez rompió el silencio: “da bronca porque fue campeón del mundo”

“Fue algo triste porque el Papu fue campeón del mundo igual que todos los demás y para mí está mal, no sé qué habrá pasado, estoy afuera, no tengo idea. Pero te da bronca porque él ganó la Copa también y se merecía estar por lo menos festejando ese logro lindo que no te va a pasar nunca más en la vida”, expresó Gonzalo Bergessio.