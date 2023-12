En qué puesto quedó Jaldo en el ranking de aceptación de gobernadores del país

El santacruceño Claudio Vidal ocupó la última posición, combinando un 46.1% de imagen positiva con un 42.8% de imagen negativa y un 11.1% de no sabe/no contesta. Frigerio, que logró desplazar al peronismo en Entre Ríos, se ubicó en el puesto 23 con un 46.9% de imagen positiva y un 42.3% de imagen negativa, con un 10.8% de no sabe/no contesta, mientras que Jorge Macri (CABA) se posicionó en el lugar 17, con un 52.3% de imagen positiva y un 39.7% de imagen negativa, acompañado de un 8% de no sabe/no contesta.