El fin del kirchnerismo y la inflación: lo mejor y lo peor de 2023, según un sondeo de opinión

Urios recordó que el año pasado, en la misma consigna, la mayoría de los consultados contestó que al entonces presidente Alberto Fernández le regalarían en Navidad una brújula o un helicóptero. “Esto no se trata tan solo de una situación en particular; la sociedad le sacó factura a todos los políticos que no pagaron los costos políticos del desastre económico en el que está la Argentina”, indicó el politólogo. A su criterio, el triunfo de Milei es la respuesta de una sociedad cansada de la política tradicional, de esos dirigentes que no les aportan las soluciones generales que se les demanda. “Llevará mucho tiempo reconstruir la confianza en los políticos porque hoy la vara está muy alta”, acotó. En este aspecto, Urios continuó con su exposición reafirmando que “llama más la atención que los ciudadanos le hayan picado tanto el boleto al peronismo, porque el castigo electoral no se circunscribió tan solo al kirchnerismo, por aquello de los planes y de las dádivas permanentes para captar voluntades”. “El triunfo de Milei marcó un antes y un después”, puntualizó.