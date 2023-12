“Se siguieron todos los pasos legales”, afirmó el flamante presidente de la Liga Tucumana

En relación a ello, el flamante presidente aseguró que no tienen certezas de la existencia física del papel. “Estamos tranquilos porque se dieron todos los pasos legales para realizar la asamblea. Todavía no se comunicó nadie del Consejo Federal. No tenemos certezas de la existencia de la nota porque nunca llegó. Ayer, se difundió esa imagen por las redes sociales pero no se puso en conocimiento en la asamblea. Ni el comité saliente, ni el de ahora sabían del papel”, dijo en dialogo con LA GACETA, asegurando que ya tienen a sus representantes legales analizando la situación.