Antes de quedarse para siempre en Europa, Paredes quiere jugar en Boca Juniors

“Cuando me retire, voy a vivir en Roma; pero a Boca voy a volver. Es algo que tengo claro. Lo dije desde el primer día que me fui, porque me quedé con ganas de jugar un poco más ahí. Y seguir ganando cosas. Me formé en ese club y en algún momento voy a volver”, dijo Leandro Paredes en una entrevista con DSports. Sí, ilusión es lo que creó en los simpatizantes del "xeneize" que tienen ahora la certeza de que antes de afincarse para siempre en Europa el jugador quiere jugar en el club.