Leonas en Santiago: las chicas de Uni fueron espectadoras con suerte

Poder ir a ver hockey de nivel internacional es siempre un privilegio. Ir con amigas y compañeras de club le suma, lógicamente, un plus importante. Y la frutilla del postre es poder llevarse un recuerdo imborrable, pero no sólo desde el disfrute, sino también materialmente hablando. Esto le sucedió a algunas de las chicas de Universitario, que ayer, por segunda vez en estos días, fueron espectadoras de lujo en el primer tour de la Pro League, que se está disputando en Santiago del Estero.

En particular, fueron dos las jugadoras de la Primera del club que pudieron ligar un regalo, de manos, nada más y nada menos, que de dos de las figuras de Países Bajos, el mejor seleccionado femenino del mundo: Agustina Villafañe se llevó la vincha de Eva De Goede (Drummond por su apellido de casada), y Emma Garmendia la muñequera de Xan De Waard, la capitana neerlandesa.

“Estábamos arriba en la tribuna; le grité que me tire la muñequera, me dijo que estaba transpirada, pero le dije que no importaba, y ahí me la tiró”, cuenta Emma, entre risas.

Por su parte, Agustina, una de las referentes de las “serpientes”, no ocultó su enorme alegría por el objeto que se llevó, más que nada, por venir de una jugadora a la que admira. “Eva es una crack, la miro desde que tengo 12 años. Le pedí la vincha, vio que estaba alto para tirármela, subió y me la dio en la mano; fue increíble, muy buena onda ella. Es una leyenda del hockey, y que tenga esa humildad, tanto afuera como adentro de la cancha, porque lo vi con sus compañeras también, es tremendo”, contó Agus a LA GACETA, sobre la predisposición de De Goede, que fue dos veces elegida mejor jugadora del mundo.

Más allá de los recuerdos, la posibilidad de viajar a ver no sólo a las Leonas y Leones, sino también a seleccionados como los neerlandeses y Gran Bretaña, es una experiencia de la que se disfruta y aprende mucho, según contaron las chicas.

“Por suerte tuvimos la oportunidad de conseguir entradas y venir todas juntas, a representar a Uni”, contó Pilar Cruz Prats, otra de las presentes en Santiago del Estero.

Y claro, además, se aprende mucho. “En el hockey se aprende entrenando, pero también aprendes un montón mirando. Y qué mejor que ver a las dos mejores selecciones del mundo, que son Países Bajos y Argentina”, sostuvo Villafañe.

“Ves otro nivel, verlo en persona es muy distinto a verlo en la tele. Ves las formas de jugar, la dinámica que tienen, sobre todo los varones, y es algo que me encanta. Hay que disfrutar y sacar mucho jugo de esto”, sostuvo, por su parte, Cruz Prats.

La ilusión de Pilar, como la de los miles integrantes de la comunidad del hockey en Tucumán, es poder tener un evento así nuevamente en la provincia. “En su momento jugó Lucha Aymar en el estadio de Natación y Gimnasia, y era una locura, estaba explotado el estadio. Sería una locura que vuelvan a jugar las Leonas ahí. En Tucumán el hockey está muy presente, me encantaría volver a verlo”, concluyó la jugadora de Universitario.